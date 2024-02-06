Главный тренер «Автомобилиста»: накажем людей, сыгравших недисциплинированно

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил поражение в матче с московским «Динамо» и посетовал на необязательные удаления подопечных.

«Хорошее начало, минут семь имели хорошие моменты, не реализовали выход «в ноль». Два гола со стандартов пропустили, соперник сыграл мастеровитее, закрыл вратаря, было подставление. Пытались перевернуть игру во втором периоде, где-то удалось, но соперник наказал за ненужные удаления, не справились с большинством. Пытались спасти матч в третьем периоде, были хорошие моменты, но не реализовали.

Невынужденные удаления? Будет наказание людям, которые сыграли недисциплинированно. Недоработали с голом Уила на пятаке, развернули четвёрку, недоработали. Его первый гол в большинстве- рикошет или даже два рикошета.

Итоги трёх матчей в Москве? Охота было лучше сыграть, недобрали очки свои, могли сегодня поудачливее играть, со «Спартаком» не забивали голов. Планы на неделю перерыва есть, дадим команде два выходных», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.