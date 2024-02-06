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Лидер московского «Динамо» объяснил, что пошло не так с его восстановлением после травмы

Лидер московского «Динамо» объяснил, что пошло не так с его восстановлением после травмы
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Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили рассказал, почему затянулось его возвращение на лёд после травмы. Форвард отсутствовал на протяжении двух месяцев.

«Не скажу, что суперсложно далось возвращение на лёд, но возможно, что где-то меня чуть-чуть не хватило на всю игру. А так в целом всё было нормально. Я устал в третьем периоде? Не скажу, что устал, но было видно, по крайней мере мне было видно, что в каких-то моментах я меньше шёл вперёд, а больше думал об обороне и тем самым меньше помогал пацанам в атаке.

Что пошло не так с моим восстановлением, потому что изначально не было опасений, что пропущу два месяца? К сожалению, попало так, что получился приличный перелом. Я и сам думал, что три недели и сейчас всё будет быстро-быстро. А потом – прошло три недели, четыре недели, делают снимок – а там всё то же самое и ничего не изменилось. Поэтому так всё и затянулось», — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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