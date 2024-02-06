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Агент Джиошвили рассказал о состоянии игрока, пропустившего два месяца из-за травмы

Агент Джиошвили рассказал о состоянии игрока, пропустившего два месяца из-за травмы
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Хоккейный агент Александр Черных высказался о текущем состоянии своего клиента 28-летнего российского нападающего московского «Динамо» Максима Джиошвили, пропустившего последние несколько месяцев из-за травмы.

«Максим готов и может играть в полную силу. Он постоянно тренировался и работал над собой, мы с ним были на связи. Максим соскучился по хоккею, ему хотелось всегда быть с командой, помочь ей, всё-таки он отсутствовал довольно длительный срок», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в нынешнем сезоне Джиошвили принял участие в 37 матчах в составе «Динамо», в которых отметился 14 (10+4) результативными действиями при показателе полезности «-2». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2025 года.

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