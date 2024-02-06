Джиошвили — о боязни рецидива травмы: ради команды я готов на всё

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили заявил, что ради команды готов на всё, и рассказал, не боится ли рецидива травмы, из-за которой он пропустил два месяца в текущем сезоне.

«Не возникает ли чувство боязни при блокировке бросков после получения травмы в таком моменте? Сегодня был такой момент, когда шайба отскочила к защитнику под бросок — если честно, то мысль промелькнула. Но тут как есть, так есть. Если бы снова попало, то очень расстроился бы, но ради команды я готов на всё. Надеюсь, что мне хватит оставшегося времени, чтобы набрать форму к плей-офф», — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, в нынешнем сезоне Джиошвили принял участие в 38 матчах в составе «Динамо», в которых отметился 14 (10+4) результативными действиями при показателе полезности «-2».