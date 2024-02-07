Все результаты игрового дня НХЛ 7 февраля
Поделиться
Сегодня, 7 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было сыграно семь встреч, ещё одна проходит в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Вераге – 09:22 (pp) 1:1 Конечны (Фараби, Уокер) – 33:33 1:2 Кейтс – 42:36
НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Мартинук (Терявяйнен) – 04:25 (sh) 1:1 Линдхольм (Хьюз, Петтерссон) – 17:23 (pp) 1:2 Линдхольм (Хьюз, Бёзер) – 36:30 (pp) 2:2 Ахо (Бёрнс, Джарвис) – 38:32 (pp) 2:3 Миллер (Бёзер, Майерс) – 44:00
НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дюшейн (Сегин, Марчмент) – 03:58 (pp) 1:1 Томпсон (Далин, Скиннер) – 25:53 (pp) 1:2 Стил (Факса, Смит) – 29:04
НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Кофилд) – 06:42 0:2 Судзуки (Джекай) – 07:39 0:3 Пеццетта (Арве-Пинар) – 13:07 1:3 Овечкин (Строум, Фехервари) – 26:03 1:4 Слафковски (Эванс, Мэтисон) – 51:19 2:4 Сандин (Карлсон, Строум) – 51:41 2:5 Слафковски (Мэтисон, Судзуки) – 54:01 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Летанг – 07:16 2:0 Картер (Эллер, Карлссон) – 27:33 (pp) 3:0 Раст (Гюнцель, Кросби) – 29:03 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кузьменко (Юбердо, Кадри) – 04:20 (pp) 0:2 Зари (Кадри) – 13:01 1:2 Заха (Пастрняк, Койл) – 44:14 (pp) 1:3 Юбердо (Кадри) – 46:23 1:4 Ханифин (Юбердо, Маркстрём) – 49:44 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 03:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Друен) – 01:23 1:1 Тирни (Немец, Баль) – 02:05 2:1 Братт (Хишир, Палат) – 23:49 3:1 Мерсер (Хаула, Майер) – 26:47 3:2 Макар (Лехконен) – 48:29 3:3 Жирар (Друен, Байрэм) – 48:58 4:3 Марино (Хишир, Братт) – 57:43 5:3 Хаула – 59:58
В эти минуты в Вегасе проходит матч между «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз».
НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
2 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид – 04:35 (sh) 1:1 Руа (Пьетранджело) – 18:06 2:1 Стивенсон (Маршессо, Коттер) – 41:24
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 71 очком после 50 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 73 очками после 50 матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 февраля 2024
-
08:12
-
08:05
-
07:41
-
07:36
-
07:05
-
06:46
-
06:25
-
06:14
-
06:13
-
05:58
-
05:40
-
05:39
-
05:31
-
04:45
-
04:30
-
04:07
-
03:52
-
03:36
-
02:35
- 6 февраля 2024
-
23:55
-
23:45
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
23:25
-
23:20
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:56
-
22:50
-
22:45
-
22:40
-
22:40
-
22:35
Партнерский контент