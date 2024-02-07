Все результаты игрового дня НХЛ 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было сыграно семь встреч, ещё одна проходит в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

В эти минуты в Вегасе проходит матч между «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз».

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 71 очком после 50 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 73 очками после 50 матчей.