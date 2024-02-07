У Овечкина уже 10 голов в сезоне! Но дела у «Вашингтона» только хуже

«Вашингтон» вряд ли выходил на первый матч после перерыва на Матч звёзд НХЛ в прекрасном расположении духа — «столичные» проиграли четыре последних матча да ещё и потеряли на неопределённый срок Евгения Кузнецова, который вступил в программу помощи игрокам лиги. Команду сопровождал, мягко говоря, не самый приятный информационный фон, что явно негативно сказывается на самой команде.

Поэтому события первого периода домашней встречи «Кэпиталз» с «Монреалем» даже не вызвали какого-либо удивления — настолько всё печально в хоккейном мире столицы Соединённых Штатов. Уже к первому перерыву хозяева успели пропустить три гола и заменить голкипера — вышедший в старте Чарли Линдгрен дважды в течение минуты пострадал от точных бросков капитана «Канадиенс» Ника Судзуки, а на скамейку его отправил забивающий по праздникам Майкл Пеццетта. Упавший перед его голом Тревор ван Римсдайк — живое олицетворение игры «Вашингтона» в последнее время.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сложно сказать, повлияла ли на «столичных» именно смена Линдгрена на Дарси Кемпера, но после выхода на лёд канадского голкипера подопечные Спенсера Карбери заметно преобразились, активизировавшись у чужих ворот и перестав подпускать соперника к своим.

Желание игроков «Кэпиталз» отыграть дефицит шло вразрез с намерениями соседей «снизу» увезти с выезда два очка — оборона «Хабс» принимала на себя львиную долю бросков, но и на последнем рубеже преимущественно надёжен был Сэм Монтембо. Преимущественно — потому что во втором периоде «Вашингтон» всё-таки нашёл ключ к его воротам.

Ну и кто ещё мог это сделать, как не Александр Овечкин? Дилан Строум, находясь в метре от ворот, неожиданно отдал передачу назад, в район правого круга вбрасывания. Там уже прицеливался капитан «Вашингтона» — фирменного щелчка не получилось, но и обычного броска в касание хватило, чтобы забросить во втором матче подряд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Овечкин наконец-то добрался до отметки в 10 голов в нынешнем сезоне, сделав это лишь в 45-м матче. Он продолжает исправно набирать очки — точный бросок стал его 12-м (4+8) результативным действием в 12 последних играх. И, естественно, теперь Александр ещё на один шаг приблизился к рекорду Уэйна Гретцки — от абсолютного величия автора 832 голов в НХЛ отделяют 63 заброшенные шайбы.

Этот «Вашингтон» же от абсолютного величия отделяет огромная и кажущаяся в ближайшие годы непреодолимой пропасть. Ведь даже большое преимущество по броскам в створ не принесло никакой пользы — «столичных» раз за разом подводили реализация, стойки ворот и разыгравшийся Монтембо, который сегодня провёл едва ли не лучший матч в сезоне. Вновь пробить его «Кэпиталз» смогли только однажды — Сандин отыграл одну шайбу через считаные секунды после гола Слафковски в середине третьего периода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Разумеется, этого не хватило даже для ничьей в основное время, тем более что словацкий форвард «Монреаля» успел оформить дубль. 5:2 — «Вашингтон», кажется, уже не может выдавать результаты хуже, но снизу потихоньку начинают стучаться «Канадиенс», которые отстают от «столичных» всего на одно очко.