«В этом плане НХЛ — замечательная организация». Майоров — о Кузнецове в Программе помощи

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР Борис Майоров высказался об участии российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в Программе помощи игрокам НХЛ, которая помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

«С этой точки зрения помощи хоккеистам НХЛ — замечательная организация. С чего бы это помогать людям встать на ноги, если они — пьяницы или употребляют наркотики и т. д. А они им помогают, и это здорово. Наверное, и сами спортсмены должны помогать НХЛ выйти из этого положения. У нас и Кузнецов, и Ничушкин тоже в таком состоянии. Я в этом плане НХЛ поддерживаю», — приводит слова Майорова «ВсёПроСпорт».

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». Его восьмилетний контракт с клубом на общую сумму в $ 62,4 млн ($ 7,8 млн за сезон) рассчитан до 2025 года.