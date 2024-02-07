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Экс-игрок НХЛ раскритиковал кандидата в президенты Финляндии за отношения с мужчиной

Теэму Селянне раскритиковал кандидата в президенты страны за отношения с молодым человеком
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Финский звёздный экс-нападающий Теэму Селянне раскритиковал кандидата в президенты страны 65-летнего Пекки Хаависто за отношения с 20-летним Антонио Флоресом.

«Конечно, здесь проблема не в гомосексуализме*, а в разнице в возрасте. В том, что старик пытается ухаживать за молодым парнем… и это не единственный раз. Это нормально для вас? Как я уже сказал, каждому своё, но это не соответствует моим ценностям», — написал Селянне на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Теэму Селянне — обладатель Кубка Стэнли 2007 года в составе «Анахайм Дакс». В 2017 году включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

* — «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории Российской Федерации.

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