Капитан «Эдмонтона» Макдэвид высказался об окончании 16-матчевой победной серии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал окончание 16-матчевой победной серии клуба после поражения от «Вегас Голден Найтс» (1:3) в гостях.

«Очевидно, у нас многое шло хорошо. Выигрывая 16 раз подряд, нужно, чтобы дела шли хорошо и удача была на твоей стороне. Сегодня это не получилось. Мне понравились многие аспекты нашей игры. Мне показалось, что эта встреча была очень похожей на те, в которых мы побеждали на протяжении всей серии. Сегодня мы просто не нашли способ одержать победу», — приводит слова Макдэвида пресс-служба НХЛ.

«Эдмонтон Ойлерз» прервал свою 16-матчевую победную серию и остановился в шаге от повторения рекорда Национальной хоккейной лиги, который принадлежит «Питтсбург Пингвинз» (17).