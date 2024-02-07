Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Иногда забываешь, как сильно ненавидишь проигрывать». Макдэвид — об игре с «Вегасом»

«Иногда забываешь, как сильно ненавидишь проигрывать». Макдэвид — об игре с «Вегасом»
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о поражении от «Вегас Голден Найтс» (1:3). Напомним, канадский клуб прервал свою 16-матчевую победную серию.

«Их вратарь играл хорошо и сделал несколько классных сейвов. В гостях у «Вегаса» всегда тяжело играть. Мы этого ожидали. Это разочаровывает, но мы идём дальше.

Прошло много времени с тех пор, как мы проигрывали в последний раз, и иногда ты забываешь, как сильно ненавидишь это делать. Это хорошее напоминание», — приводит слова Макдэвида пресс-служба НХЛ.

Макдэвид в 44 матчах набрал 68 (21+47) очков.

«Эдмонтон Ойлерз» прервал свою 16-матчевую победную серию и остановился в шаге от повторения рекорда Национальной хоккейной лиги, который принадлежит «Питтсбург Пингвинз» (17).

Материалы по теме
«Эдмонтон» остановился в шаге от повторения рекорда НХЛ по серии победных матчей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android