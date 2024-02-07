«Иногда забываешь, как сильно ненавидишь проигрывать». Макдэвид — об игре с «Вегасом»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о поражении от «Вегас Голден Найтс» (1:3). Напомним, канадский клуб прервал свою 16-матчевую победную серию.

«Их вратарь играл хорошо и сделал несколько классных сейвов. В гостях у «Вегаса» всегда тяжело играть. Мы этого ожидали. Это разочаровывает, но мы идём дальше.

Прошло много времени с тех пор, как мы проигрывали в последний раз, и иногда ты забываешь, как сильно ненавидишь это делать. Это хорошее напоминание», — приводит слова Макдэвида пресс-служба НХЛ.

Макдэвид в 44 матчах набрал 68 (21+47) очков.

«Эдмонтон Ойлерз» прервал свою 16-матчевую победную серию и остановился в шаге от повторения рекорда Национальной хоккейной лиги, который принадлежит «Питтсбург Пингвинз» (17).