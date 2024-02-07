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Андрей Миронов стал лучшим бомбардиром-защитником «Динамо» в регулярных чемпионатах КХЛ

Андрей Миронов стал лучшим бомбардиром-защитником «Динамо» в регулярных чемпионатах КХЛ
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6 февраля в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» принимало «Автомобилист». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Алексея Кудашова.

В составе победителей 2 (1+1) очка набрал российский защитник капитан команды Андрей Миронов. Второе очко в матче позволило 29-летнему хоккеисту достичь отметки в 150 очков за карьеру в регулярных чемпионатах КХЛ. Проводящий всю карьеру в России в составе столичного клуба Миронов стал лучшим бомбардиром-защитником «Динамо» в регулярных чемпионатах КХЛ. Андрей превзошёл достижение финского защитника Юусо Хиетанена (149 очков).

29-летний хоккеист проводит 11-й сезон в карьере за «Динамо». В нынешнем сезоне Миронов принял участие в 58 матчах регулярки, в которых набрал 17 (4+13) очков при показателе полезности «+15».

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