Президенты Узбекистана и Беларуси посетили матч открытого чемпионата Казахстана

В Ташкенте президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили ледовый дворец «Хумо Арена», сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Политики совместно посмотрят матч открытого чемпионата Казахстана по хоккею между ХК «Хумо» (Ташкент) и ХК «Номад» (Астана).

Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Сообщается, что по итогам переговоров лидеров стран будет подписан ряд двусторонних документов. В том числе ожидается подписание плана мероприятий по развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном на 2024-2025 годы.

«Хумо» — узбекистанский хоккейный клуб из Ташкента. Основан в конце 2018 года. Назван в честь мифической птицы Хумо, которая в Узбекистане считается птицей счастья, мира и доброты.