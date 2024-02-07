Санкт-петербургское «Динамо» под руководством Владимира Крикунова вышло в плей-офф ВХЛ

Санкт-петербургское «Динамо» под руководством экс-тренера клубов КХЛ Владимира Крикунова вышло в плей-офф ВХЛ. 73-летний специалист возглавил клуб в ходе сезона ВХЛ, когда его команда находилась за чертой зоны плей-офф. При Крикунове команда одержала 19 побед в 24 матчах.

Свою высшую клубную награду – звание чемпиона России – Владимир Крикунов завоевал в качестве главного тренера московского «Динамо» в сезоне-2004/2005. В 2008 году специалист покинул клуб, но вернулся спустя 10 лет и возглавлял команду с 2018 по 2021 год. Далее Владимир Васильевич работал в рижском «Динамо», которое он покинул в начале 2022 года.

Владимир Крикунов также является советником генерального директора хоккейного клуба «Динамо» Москва.