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Никитин — о победе над «Сибирью»: второй матч мы начинаем очень невнятно

Никитин — о победе над «Сибирью»: второй матч мы начинаем очень невнятно
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил волевую победу в матче с «Сибирью» (3:2 ОТ). Ярославцы уступали после первого периода со счётом 0:2, однако хет-трик нападающего Степана Никулина позволил хозяевам вырвать победу в дополнительное время.

«Два момента, которые стоит отметить: волевая победа – здорово, но второй матч мы начинаем очень невнятно. Это нужно подправить, потому что это не в наших правилах. Первый период – все выглядели невнятно. Здесь чистая психология – внешнее воздействие иногда действенно.

Почему так неудачно начинаем игры? Если бы знали, то решили бы перед этим матчем вопрос. Здесь комплекс причин. Игр достаточно много, они непростые. Состав у нас практически один и тот же, меняется лишь один хоккеист. С чисто человеческой стороны это понятно. Но мы сказали парням, что не слезем с них. Мы должны научиться мобилизовать себя в такой ситуации. Это мастерство, 100 процентов», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

Ярославцы одержали четвёртую победу подряд и вернулись на первое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Локомотив» опередил СКА на одно очко. В следующем матче ярославцы примут на своей площадке «Адмирал» 8 февраля.

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