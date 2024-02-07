Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хет-трик Никулина помог «Локомотиву» обыграть «Сибирь» и вернуться на первое место Запада

Хет-трик Никулина помог «Локомотиву» обыграть «Сибирь» и вернуться на первое место Запада
Аудио-версия:
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Сибирью». Победу в упорном матче одержали ярославцы со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 февраля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф – 08:26 (5x4)     0:2 Бек (Мёрфи, Бутузов) – 19:04 (5x4)     1:2 Никулин (Алексеев, Иванов) – 21:31 (5x5)     2:2 Никулин (Алексеев) – 48:23 (5x5)     3:2 Никулин (Гернат, Иванов) – 63:00 (3x3)    

«Сибирь» открыла счёт на девятой минуте матча благодаря голу в большинстве лучшего снайпера клуба Энди Андреоффа. Новосибирцы удвоили преимущество в счёте под занавес первого периода — очередное большинство реализовал Тейлор Бек. Ярославцы бросились в погоню со второго периода, и уже на 22-й минуте Степан Никулин сократил отставание в счёте. Никулин оформил дубль в середине третьего периода, сравняв счёт. Основное время матча завершилось вничью. В овертайме Никулин оформил хет-трик и принёс ярославцам победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд и вернул себе первенство в таблице Западной конференции КХЛ.

Материалы по теме
Нападающий «Лады» Шумаков назвал самого сложного соперника в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android