Кривокрасов — об упущенной победе с «Локомотивом»: нелепые ошибки, но всё бывает

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (2:3 ОТ). Новосибирцы вели в счёте после первого периода 2:0, однако не смогли удержать победный счёт.

«Хорошая игра для зрителей. Мы хорошо начали, забили два гола в большинстве в первом периоде. Во втором периоде первые пару смен были провальные, нам забили быстрый гол. Нелепые ошибки, но всё бывает. Парни — молодцы, выложились, показали хороший хоккей сегодня. Второй период? Они прибавили в темпе, это было очевидно. «Локомотив» делал хорошие наложения, мы не успевали меняться. Поэтому парни подустали. Мы играли не на уровне первого периода», — цитирует Кривокрасова пресс-служба КХЛ.

«Сибирь» сократила отставание от занимающего восьмое место «Нефтехимика» до трёх очков. Теперь в активе новосибирцев 58 очков после 61 игры. Нижнекамцы имеют одну игру в запасе. Следующий матч 9 февраля пройдёт в Нижнекамске между этими командами.