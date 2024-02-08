Хедман — о травме Сергачёва: мы просто молимся за него, очевидно там нет ничего хорошего

Шведский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал травму своего российского одноклубника и коллеги по амплуа Михаила Сергачёва в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3).

Напомним, Сергачёв не смог продолжить матч после столкновения с игроком «Рейнджерс», канадским нападающим Алекси Лафреньером. Россиянина унесли со льда на носилках. Примечательно, что Сергачёв впервые с 20 декабря вышел на лёд в составе «Тампы». Ранее он пропустил 17 матчей из-за травмы.

«Это невероятно тяжело. Я видел подобное с другими парнями в прошлом, но видеть его боль в первой игре после длительного отсутствия — это трудно. Мы сочувствуем ему и просто молимся за него, но очевидно, что тут нет ничего хорошего», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ.