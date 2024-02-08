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Хедман — о травме Сергачёва: мы просто молимся за него, очевидно там нет ничего хорошего

Хедман — о травме Сергачёва: мы просто молимся за него, очевидно там нет ничего хорошего
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Шведский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал травму своего российского одноклубника и коллеги по амплуа Михаила Сергачёва в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Напомним, Сергачёв не смог продолжить матч после столкновения с игроком «Рейнджерс», канадским нападающим Алекси Лафреньером. Россиянина унесли со льда на носилках. Примечательно, что Сергачёв впервые с 20 декабря вышел на лёд в составе «Тампы». Ранее он пропустил 17 матчей из-за травмы.

«Это невероятно тяжело. Я видел подобное с другими парнями в прошлом, но видеть его боль в первой игре после длительного отсутствия — это трудно. Мы сочувствуем ему и просто молимся за него, но очевидно, что тут нет ничего хорошего», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ.

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Сергачёва унесли на носилках в первом же матче после возвращения в состав «Тампы»
НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Веси (Гудроу, Питлик) – 21:15     2:0 Бродзински (Крайдер, Уилер) – 37:46     2:1 Хагель (Чернак, Кучеров) – 45:29     3:1 Веси (Гудроу, Трочек) – 58:59    
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