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Все результаты игрового дня НХЛ 8 февраля

Все результаты игрового дня НХЛ 8 февраля
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Сегодня, 8 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было сыграно три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Веси (Гудроу, Питлик) – 21:15     2:0 Бродзински (Крайдер, Уилер) – 37:46     2:1 Хагель (Чернак, Кучеров) – 45:29     3:1 Веси (Гудроу, Трочек) – 58:59    
НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Нюландер (Райлли) – 06:34 (pp)     1:1 Бенн (Павелски, Робертсон) – 14:52 (pp)     1:2 Дадонов (Делландреа, Сутер) – 17:23     2:2 Таварес (Нюландер) – 23:40 (pp)     3:2 Мэттьюс (Таварес) – 32:37 (pp)     3:3 Дадонов – 51:05     4:3 Марнер (Мэттьюс, Нис) – 51:37     5:3 Нюландер (Таварес, Бертуцци) – 51:57     5:4 Джонстон (Хейсканен, Марчмент) – 58:35    
НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 05:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Луккини (Леттьери, Дьюхейм) – 12:27     1:1 Фолиньо (Курашев, Рэддиш) – 33:44     1:2 Фолиньо (Леттьери, Фэйбер) – 50:07    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 71 очком после 50 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 73 очками после 50 матчей.

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