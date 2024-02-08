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«Я почувствовал боль в животе, тяжело это видеть». Стэмкос — о серьёзной травме Сергачёва

«Я почувствовал боль в животе, тяжело это видеть». Стэмкос — о серьёзной травме Сергачёва
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Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос отреагировал на страшную травму российского защитника «Лайтнинг» Михаила Сергачёва. Россиянин неудачно подвернул ногу в столкновении у борта и покинул площадку на носилках. Это был первый матч после возвращения Сергачёва от повреждения, полученного 20 декабря.

«Я почувствовал боль в животе. Очевидно, что Сергачёв потратил много времени и усилий, чтобы оправиться от своей первоначальной травмы. Было тяжело видеть такую травму игрока, который только что прошёл через длительное восстановление. Тяжело видеть такое.

Повлияла ли травма Сергачёва на игру команды? Трудно сказать. Очевидно, это очень-очень трудный момент. Мы хотим, чтобы эта травма сплотила команду, но мы в первую очередь люди, и когда вы видите что-то подобное, это вызывает у вас неприятное чувство в животе. Мы просто надеемся, что с ним всё будет в порядке», — цитирует Стэмкоса пресс-служба клуба.

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