Рене Фазель: в Сочи была лучшая зимняя Олимпиада из тех, которые я посещал

Бывший глава Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что Олимпиада в Сочи в 2014 году была лучшей по организации на его памяти. Швейцарец отметил великолепную инфраструктуру и Олимпийскую деревню, которая даже после крупных соревнований сохранила свой функционал.

«На одной стороне — качество хоккея, на другой — инфраструктура и обстановка вокруг Игр. В плане обстановки и инфраструктуры Игры в Сочи являются номером один. Для спортсменов это лучшие условия за всё время проведения зимних Олимпийских игр. Инфраструктура на Играх, имею в виду обе арены, была великолепной.

Отличная Олимпийская деревня, возможность добраться до спортивных объектов пешком, погода была отличной. У меня остались хорошие воспоминания от Игр в Сочи, было легко добираться до соревнований в горах на поезде. Инфраструктура Олимпиады осталась там, как вы знаете, для программы «Сириуса», Олимпийская деревня осталась для людей. Ни одного строения нет в качестве «белого слона», — цитирует Фазеля ТАСС.

Напомним, на ОИ-2014 сборная России по хоккею уступила Финляндии в четвертьфинале со счётом 1:3. Победителем соревнований стала сборная Канады, которая в финальном матче оказалась сильнее сборной Швеции 3:0. Бронзовые медали завоевала финская сборная, одолевшая сборную США в матче за третье место со счётом 5:0.