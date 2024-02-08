Президент Федерации хоккея Москвы, чемпион мира 1993 года и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин назвал тройку голкиперов для сборной России на Олимпийских играх – 2026.

«По нашим вратарям меньше всего вопросов. Василевский, Шестёркин, Сорокин? Думаю, что тут других вариантов и нет. Если мы берём на сегодняшний день, то Бобровский должен быть в этой тройке. Вместо кого? Сорокина, скорее всего. Но если брать 2026 год, то на 100 процентов соглашусь с этой тройкой. Эти ребята зарекомендовали себя, они помоложе Бобровского. Их перспективы на ближайшие два года не вызывают у меня никаких сомнений. Василевский – первый номер? Для меня – да», — сказал Николишин в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».