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Экс-врач сборной России заявил, что Сергачёв может пропустить до 8 месяцев из-за травмы

Экс-врач сборной России заявил, что Сергачёв может пропустить до 8 месяцев из-за травмы
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Экс-врач национальной сборной России по хоккею, Александр Резепов порассуждал о степени тяжести травмы российского защитника «Тампа-Бэй» Михаила Сергачёва. Россиянин неудачно подвернул ногу и получил тяжёлую травму в столкновении у борта в матче с «Рейнджерс» и покинул площадку на носилках.

«В этом моменте, думаю, произошло повреждение левого коленного сустава. Потому что видно, что произошло сгибание с переразгибанием. Соперник коньком зацепил зону голени и, скорее всего, здесь повреждение связочного аппарата коленного сустава. Внутренняя боковая связка, скорее всего, мениск.

Долгим ли будет восстановление? Даже если говорить о самой лёгкой травме, то это три недели. Это повреждение боковой связки, если оно изолированно и не травмирован голеностоп. Если нет повреждения менисков и не потребуется операция. Если потребуется, то сроки могут увеличиться. Если речь о крестообразной связке, то это 6-8 месяцев», — цитирует Резепова Metaratings.

Сергачёв получил тяжёлую травму в первом матче после возвращения от повреждения, полученного 20 декабря. Российский защитник в текущем сезоне набрал 19 (2+17) очков за 34 матча с показателем полезности «-16». Следующий матч «Тампа» проведёт с «Айлендерс» в гостях 9 февраля.

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