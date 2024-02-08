В сборной Китая на квалификацию Олимпиады не оказалось ни одного игрока «Куньлуня»

Сегодня, 8 февраля, в Великобритании стартует квалификация к Олимпийским играм — 2026 в группе Н, где выступает сборная Китая. В соперниках — сборные Великобритании, Сербии и Румынии.

Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея, в сборной Китая нет ни одного игрока из клуба «Куньлунь Ред Стар», которому в феврале предоставили паузу с 4 по 13 февраля для возможного участия хоккеистов клуба в квалификации.

В составе национальной команды Китая попали игроки из клубов «Пекин», «Цицикар», «Тяньцзинь» и «Харбин». Главным тренером сборной является канадский специалист с греческими корнями Спирос Анастас.

Квалификационный турнир закончится 12 февраля 2024 года. В следующий раунд пройдут победители групп.