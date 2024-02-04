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«С детства за «Куньлунь». Игнатьев поблагодарил болельщиков после победы над «Витязем»

«С детства за «Куньлунь». Игнатьев поблагодарил болельщиков после победы над «Витязем»
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев выразил благодарность болельщикам команды, которые поддержали команду в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем» (4:2).

«Хочу поздравить с победой всех немногочисленных мытищинских болельщиков, которые добрались сегодня до Балашихи и поддержали нас. Как говорят в Мытищах, с детства за «Куньлунь». Обоюдоострая игра, нам удалось забить на один гол больше, а также шайбу в пустые ворота в конце матча. Наш вратарь сделал на одно спасение больше – собственно говоря, из этого сложился итоговый результат», — приводит слова Игнатьева пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Куньлунь», набрав 48 очков в 61 матче, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (43) – на последней, 11-й, строчке.

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