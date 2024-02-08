«Локомотив» прервал четырёхматчевую победную серию, уступив дома «Адмиралу»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Ярославле закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал дальневосточный «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте второго игрового отрезка Дмитрий Завгородний с передачи Клиффа Пу открыл счёт в матче.

В начале третьего периода Рушан Рафиков с передач Дениса Алексеева и Георгия Иванова восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте Джованни Фьоре вновь вывел дальневосточный клуб вперёд.

Ярославский клуб после поражения прервал четырёхматчевую победную серию.

В следующем матче «Локомотив» сыграет в гостях с «Северсталью» 10 февраля. «Адмирал» 13 февраля примет на своём льду «Барыс».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

