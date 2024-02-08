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«Локомотив» прервал четырёхматчевую победную серию, уступив дома «Адмиралу»

«Локомотив» прервал четырёхматчевую победную серию, уступив дома «Адмиралу»
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В Ярославле закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал дальневосточный «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Завгородний (Пу) – 24:32 (5x5)     1:1 Рафиков (Алексеев, Иванов) – 41:26 (5x5)     1:2 Фьоре (Горшков, Берлёв) – 52:05 (5x5)    

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте второго игрового отрезка Дмитрий Завгородний с передачи Клиффа Пу открыл счёт в матче.

В начале третьего периода Рушан Рафиков с передач Дениса Алексеева и Георгия Иванова восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте Джованни Фьоре вновь вывел дальневосточный клуб вперёд.

Ярославский клуб после поражения прервал четырёхматчевую победную серию.

В следующем матче «Локомотив» сыграет в гостях с «Северсталью» 10 февраля. «Адмирал» 13 февраля примет на своём льду «Барыс».

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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