«Локомотив» прервал четырёхматчевую победную серию, уступив дома «Адмиралу»

В Ярославле закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал дальневосточный «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На пятой минуте второго игрового отрезка Дмитрий Завгородний с передачи Клиффа Пу открыл счёт в матче.
В начале третьего периода Рушан Рафиков с передач Дениса Алексеева и Георгия Иванова восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте Джованни Фьоре вновь вывел дальневосточный клуб вперёд.
Ярославский клуб после поражения прервал четырёхматчевую победную серию.
В следующем матче «Локомотив» сыграет в гостях с «Северсталью» 10 февраля. «Адмирал» 13 февраля примет на своём льду «Барыс».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 8 февраля 2024
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