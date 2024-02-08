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Алексей Заварухин назвал главную проблему «Трактора» в последних матчах

Алексей Заварухин назвал главную проблему «Трактора» в последних матчах
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) и назвал низкую реализацию моментов одной из главных проблем челябинского клуба в последних матчах.

«Хорошая и боевая игра. Встречались две команды, которые находятся рядом в турнирной таблице. Несмотря на счёт 1:2, моментов для взятия ворот было очень много. Хочется, чтобы больше забивали. Команда старалась и работала. Микромоменты решили исход матча. Что необходимо усилить? В первую очередь — реализацию. С одним голом тяжело победить», — цитирует Заварухина пресс-служба челябинского клуба.

Напомним, челябинский клуб потерпел третье поражение подряд. В следующем матче «Трактор» сыграет с «Амуром» 13 февраля.

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