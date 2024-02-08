Роман Ротенберг: в своё время был болельщиком «Барселоны», летал в Испанию на «Камп Ноу»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о своей симпатии к футбольному клубу «Барселона» и заявил, что новая «СКА Арена» может стать достопримечательностью Санкт-Петербурга.

«В своё время я был болельщиком футбольной «Барселоны», летал в Испанию на матчи. Все ходят на „Камп Ноу“, показывают стадион — это как достопримечательность города. Может так случиться, что для туристов в Санкт-Петербурге посещение „СКА Арены“ тоже будет обязательным для всех. Эрмитаж и „СКА Арена“ — их нужно посетить обязательно. Мы ничем не хуже, даже лучше, чем „Камп Ноу“. Атмосфера точно будет лучше — это хоккей. Он интереснее футбола», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

«СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, которая была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд). Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский».