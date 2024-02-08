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«Мы все хотим, чтобы был другой ЦСКА». Якубов — о серии поражений армейского клуба

«Мы все хотим, чтобы был другой ЦСКА». Якубов — о серии поражений армейского клуба
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Старший тренер ЦСКА Равиль Якубов высказался об игре с минским «Динамо» (1:4) и оценил состояние армейского клуба в последних встречах, где команда потерпела четыре поражения подряд.

«Поздравляю «Динамо» с победой. Мы играли плохо, будем разбираться. Нет объяснения, что произошло во втором периоде. Посмотрим эти моменты, будет серьёзный разговор. В третьем периоде пытались вернуться, переломить игру, перешли на три звена. Мы все хотим, чтобы был другой ЦСКА. Сделаем всё, чтобы в плей-офф добиться такого результата. Провалы в обороне связаны с индивидуальными ошибками. Хоккеисты не должны так играть», — цитирует Якубова пресс-служба ЦСКА.

В следующем матче армейский клуб сыграет с «Витязем» 11 февраля. Минчане в этот же день сыграют в Череповце с местной «Северсталью». Последний раз ЦСКА побеждал 31 января на родном льду. Тогда армейцы одолели нижегородское «Торпедо» со счётом 3:2.

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