Гол Кузьменко принёс «Калгари» победу в матче с «Нью-Джерси»
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В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Калгари Флэймз» (3:5).
Победный гол гостей в этой встрече на счету российского нападающего Андрея Кузьменко. Также в составе «Флэймз» отличились Микаэль Баклунд, Коннор Зари, Кевин Руни и Эндрю Манджапане.
В составе «Дэвилз» шайбы забросили дважды Ондржей Палат, а также Нико Хишир.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Палат (Братт, Хишир) – 15:39 1:1 Баклунд (Манджапане, Коулман) – 18:10 1:2 Зари (Кадри, Поспишил) – 23:53 1:3 Руни (Ханифин, Танев) – 42:55 2:3 Хишир (Братт) – 44:02 (sh) 2:4 Кузьменко (Ханифин, Зари) – 49:55 3:4 Палат (Миллер, Братт) – 53:46 3:5 Манджапане – 58:25
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