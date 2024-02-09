Гол Кузьменко принёс «Калгари» победу в матче с «Нью-Джерси»

В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Калгари Флэймз» (3:5).

Победный гол гостей в этой встрече на счету российского нападающего Андрея Кузьменко. Также в составе «Флэймз» отличились Микаэль Баклунд, Коннор Зари, Кевин Руни и Эндрю Манджапане.

В составе «Дэвилз» шайбы забросили дважды Ондржей Палат, а также Нико Хишир.