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Сегодня, 9 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НХЛ 9 февраля:

«Бостон Брюинз» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:0;

«Каролина Харрикейнз» — «Колорадо Эвеланш» — 5:2;

«Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:2;

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Калгари Флэймз» — 3:5;

«Филадельфия Флайерз» — «Виннипег Джетс» — 4:1;

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 6:2;

«Аризона Койотс» — «Вегас Голден Найтс» — 2:3.

Напомним, что Западную конференцию НХЛ возглавляет «Ванкувер Кэнакс», набравший 73 очка в 51 матче. Лидер Востока – «Бостон Брюинз» (73).