Все результаты игрового дня НХЛ 9 февраля
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Сегодня, 9 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НХЛ 9 февраля:
«Бостон Брюинз» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:0;
«Каролина Харрикейнз» — «Колорадо Эвеланш» — 5:2;
«Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:2;
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Калгари Флэймз» — 3:5;
«Филадельфия Флайерз» — «Виннипег Джетс» — 4:1;
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 6:2;
«Аризона Койотс» — «Вегас Голден Найтс» — 2:3.
Напомним, что Западную конференцию НХЛ возглавляет «Ванкувер Кэнакс», набравший 73 очка в 51 матче. Лидер Востока – «Бостон Брюинз» (73).
НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Маршан (Койл) – 00:32 (sh) 2:0 Хайнен (Койл) – 15:37 (sh) 3:0 Гики (Пастрняк) – 20:34 4:0 Заха (ван Римсдайк, Пастрняк) – 20:49
НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Нечас (Шей, Стаал) – 01:52 2:0 Нечас (Бёрнс, Терявяйнен) – 06:25 3:0 Нечас (Терявяйнен, Славин) – 16:51 3:1 Паризе – 19:33 3:2 Жирар (Кольяно) – 19:38 4:2 Бантинг (Терявяйнен, Бёрнс) – 32:06 (pp) 5:2 Джарвис (Терявяйнен, Ахо) – 59:06 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Сандин, Макмайкл) – 16:38 (pp) 1:1 Ткачук (Форслинг) – 24:29 1:2 Манта (Сгарбосса, Протас) – 34:03 2:2 Райнхарт (Ткачук, Вераге) – 37:32 (pp) 3:2 Ломберг (Куликов) – 54:28 4:2 Луостаринен (Ткачук) – 59:06
НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Палат (Братт, Хишир) – 15:39 1:1 Баклунд (Манджапане, Коулман) – 18:10 1:2 Зари (Кадри, Поспишил) – 23:53 1:3 Руни (Ханифин, Танев) – 42:55 2:3 Хишир (Братт) – 44:02 (sh) 2:4 Кузьменко (Ханифин, Зари) – 49:56 3:4 Палат (Миллер, Братт) – 53:46 3:5 Манджапане – 58:26
НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Фёрстер (Пилинг, Кейтс) – 03:37 2:0 Конечны (Фрост, Уокер) – 14:03 3:0 Фрост (Типпетт, Конечны) – 18:06 4:0 Пилинг – 22:29 (sh) 4:1 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 54:48
НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 04:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Добсон – 04:07 1:1 Кучеров (Рэддиш) – 06:42 2:1 Барзал (Хорват) – 14:07 3:1 Палмьери (Райлли, Нельсон) – 18:35 3:2 Хагель (Чирелли, Хедман) – 21:14 (pp) 4:2 Пулок (Энгвалль) – 27:10 (pp) 5:2 Хорват (Барзал, Пелеч) – 28:18 6:2 Сизикас – 35:22
НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Маршессо (Барбашёв, Руа) – 00:19 0:2 Хаг (Бриссон, Карлссон) – 01:17 1:2 Цукер (Вялимяки, Маччелли) – 04:07 1:3 Стивенсон (Стоун, Коттер) – 06:17 2:3 Келлер (Шмальц) – 43:40
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