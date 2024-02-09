Хмелевски: «Ак Барс» часто создаёт проблемы «Салавату». Игра будет непростая

24-летний американский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски высказался о предстоящей домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом».

«Хороший настрой на матч. Я стараюсь много не думать о накале вокруг матча, чтобы не терять слишком много эмоций. Наша команда хорошо играет в последнее время, мы набрали ход.

Хватит ли настроя на «Ак Барс» из-за длительной серии с серьёзными соперниками? Да, сейчас началась тяжёлая серия. «Ак Барс» часто создаёт проблемы для нас. У них хорошая игра в защите, обороне будет тяжело лезть на пятак. У казанцев габаритные защитники – игра будет непростая.

Научился ли «Салават» отходить в такую оборону? Я думаю, что прошлый плей-офф научил нас жёсткости и смелости. В этом году мы лучше и смелее играем перед воротами, создаём там трафик», — приводит слова Хмелевски пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Хмелевски принял участие в 60 матчах, отметившись 53 (25+28) результативными действиями при показателе полезности «+13».