«Люди посчитали, что я назвал финнов крысами». Казанский поделился историей с Олимпиады

Российский комментатор Денис Казанский поделился необычной историей с его работы на Олимпийских играх – 2022, в финале которой сборная России проиграла Финляндии (1:2).

«Самая глупая вещь, которую я произносил публично? Это история с Олимпийских игр хоккейных. Я сделал очень плохую паузу подготовленном тексте, и это обернулось очень неприятным обсуждением в сети. Там была история в том, что я спёр эту фразу у Веллера, что неудача взяла в свои крысиные лапки, что-то вот такое. Я готовил такое как раз на случай неудачной игры сборной России, и мы проиграли финнам в финале Олимпийских игр. Я сказал вот эту фразу, но не отделил её интонацией. И люди посчитали, что я назвал финнов крысами. А там была совсем другая фраза, что неудача повернулась к нам спиной. Это выглядело очень неуклюже, но это абсолютно моя вина. Это была красивая, не мной придуманная фраза, но была плохо произнесена. Пожалуй, публично это было очень не здорово сделано», — сказал Казанский в блиц-интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».