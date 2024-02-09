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Два россиянина попали в топ-5 претендентов на приз MVP сезона НХЛ по версии theScore

Журналист Джош Голд-Смит в статье на сайте theScore представил топ-5 претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

В список попали два российских нападающих: Артемий Панарин (пятое место) из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Никита Кучеров (2) из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Лидером рейтинга является канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

Полностью топ-5 рейтинга выглядит так:

1. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»;

2. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

3. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»;

4. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз»;

5. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс».

Кучеров имеет в активе 87 (33+54) очков в сезоне. Россиянин обходит в гонке бомбардиров Натана Маккиннона, у которого на данный момент 85 (32+53) очков. Артемий Панарин после 51 встречи имеет в активе 67 (31+36) очков и занимает шестое место в списке бомбардиров НХЛ.