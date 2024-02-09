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Совет директоров КХЛ переизбрал Алексея Морозова президентом лиги

Совет директоров КХЛ переизбрал Алексея Морозова президентом лиги
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В пятницу, 9 февраля, завершилось заочное заседание Совета директоров, на котором был рассмотрен ряд корпоративных вопросов, в частности об избрании президента ООО «КХЛ», сообщает пресс-служба лиги. По итогам голосования членов Совета директоров Алексей Морозов единогласно переизбран на посту президента КХЛ.

«Благодарен Совету директоров лиги и его председателю Геннадию Николаевичу Тимченко за доверие и поддержку, оказанные мне четыре года назад и сейчас.

В этом сезоне нас ждёт перекрестный розыгрыш со второго раунда, мы уверены, что это новшество привнесёт больше интриги и интересных противостояний. В следующем же сезоне планируем продлить наш чемпионат и вручить Кубок Гагарина сильнейшей команде уже в мае!

Спасибо всем, кто нас поддерживает и верит в команду КХЛ. Впереди нас ждёт много совместной работы на благо нашей любимой игры. Я — и каждый в коллективе КХЛ — сделаем всё, чтобы интерес к хоккею только рос и лучшие выявлялись в честной спортивной борьбе на ледовой площадке», — заявил Морозов.

Морозов возглавляет КХЛ с февраля 2020 года. Алексей — серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года, двукратный чемпион мира (2008 и 2009) в составе сборной России, многократный чемпион России в составе «Ак Барса», двукратный обладатель Кубка Гагарина. Заслуженный мастер спорта России (1998). На открытии Олимпийских игр 2010 года был знаменосцем сборной России.

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