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«Ощущение, что выиграл Кубок Гагарина». Ларионов о победах «Торпедо» после неудачной серии

«Ощущение, что выиграл Кубок Гагарина». Ларионов о победах «Торпедо» после неудачной серии
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над «Сочи» (5:3) высказался об атмосфере в раздевалке.

«Когда после пяти поражений подряд выигрываешь матч, то в раздевалке ощущение, что выиграл Кубок Гагарина. И эти эмоции после победы над „Трактором“ перенеслись сегодня на первый период. Но то, что ребята взяли себя в руки и забили пять голов – это позитив. В первом перерыве объяснил хоккеистам, что они сейчас больше работают, чем играют. Но работа должна приносить удовольствие от процесса. Сегодня было видно, что всё с натяжкой. Хочется видеть более полноценную игру», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.

Напомним, нижегородский клуб одержал вторую победу подряд после неудачной серии из пяти поражений подряд.

В следующей встрече «Торпедо» в Нижнем Новгороде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча состоится 11 февраля и начнётся в 17:00 мск.

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«Торпедо» после череды поражений одержало вторую победу подряд, одолев «Сочи»
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