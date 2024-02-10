Адам Фокс повторил достижение Фила Эспозито и Артемия Панарина в «Рейнджерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». В ходе первого периода гости впереди — 2:1.

В составе «синерубашечников» результативной передачей отметился защитник Адам Фокс, для которого она оказалась 30-й в текущем регулярном чемпионате. Проводящий пятый сезон за карьеру в лиге и клубе американский защитник смог добраться до отметки в 30 голевых передач в каждом из этих сезонов.

Фокс стал всего вторым защитником и шестым игроком в истории клуба с 30+ голевыми передачами в пяти подряд сезонах с момента начала своей карьеры в клубе. Рекорд принадлежит канадскому форварду Марку Мессье (шесть сезонов, 1991-1997) и Филу Гойетту (1963-1969).

По пять сезонов провели защитник Рейо Руотсалайнен (1981-1986), а также нападающие Фил Эспозито (1975-1980) и Артемий Панарин (2019-2024).