Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адам Фокс повторил достижение Фила Эспозито и Артемия Панарина в «Рейнджерс»

Адам Фокс повторил достижение Фила Эспозито и Артемия Панарина в «Рейнджерс»
Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». В ходе первого периода гости впереди — 2:1.

В составе «синерубашечников» результативной передачей отметился защитник Адам Фокс, для которого она оказалась 30-й в текущем регулярном чемпионате. Проводящий пятый сезон за карьеру в лиге и клубе американский защитник смог добраться до отметки в 30 голевых передач в каждом из этих сезонов.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Перерыв
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Власик – 02:39     1:1 Лафреньер (Миллер, Панарин) – 04:49     1:2 Крайдер (Фокс, Линдгрен) – 06:16     1:3 Бродзински (Кайлли, Какко) – 29:02    

Фокс стал всего вторым защитником и шестым игроком в истории клуба с 30+ голевыми передачами в пяти подряд сезонах с момента начала своей карьеры в клубе. Рекорд принадлежит канадскому форварду Марку Мессье (шесть сезонов, 1991-1997) и Филу Гойетту (1963-1969).

По пять сезонов провели защитник Рейо Руотсалайнен (1981-1986), а также нападающие Фил Эспозито (1975-1980) и Артемий Панарин (2019-2024).

Материалы по теме
Адам Фокс установил уникальное достижение для защитников «Рейнджерс» в XXI веке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android