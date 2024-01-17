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Адам Фокс установил уникальное достижение для защитников «Рейнджерс» в XXI веке

Адам Фокс установил уникальное достижение для защитников «Рейнджерс» в XXI веке
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В ночь с 16 на 17 января мск на льду нью-йоркской арены «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:2 переиграли «Сиэтл Кракен».

Ассистентский дубль в составе победителей оформил защитник Адам Фокс. Вторая результативная передача в этом матче позволила американскому хоккеисту обороны добраться до отметки в 30 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Таким образом 25-летний Фокс установил уникальное достижение для защитников «Рейнджерс» в XXI веке.

Адам стал первым защитником «Рейнджерс» в этом столетии, кому на протяжении каждого из первых пяти сезонов в клубе удалось набирать как минимум 30 очков за регулярку НХЛ. В прошлом веке подобным достижением смогли отметиться Барри Бек (1979-1984) и Рейо Руотсалайнен (1981-1986). Сегодня к ним присоединился Фокс (2019-2024).

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