Адам Фокс установил уникальное достижение для защитников «Рейнджерс» в XXI веке

В ночь с 16 на 17 января мск на льду нью-йоркской арены «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:2 переиграли «Сиэтл Кракен».

Ассистентский дубль в составе победителей оформил защитник Адам Фокс. Вторая результативная передача в этом матче позволила американскому хоккеисту обороны добраться до отметки в 30 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Таким образом 25-летний Фокс установил уникальное достижение для защитников «Рейнджерс» в XXI веке.

Адам стал первым защитником «Рейнджерс» в этом столетии, кому на протяжении каждого из первых пяти сезонов в клубе удалось набирать как минимум 30 очков за регулярку НХЛ. В прошлом веке подобным достижением смогли отметиться Барри Бек (1979-1984) и Рейо Руотсалайнен (1981-1986). Сегодня к ним присоединился Фокс (2019-2024).