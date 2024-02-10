Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль повторил достижение Ильи Ковальчука в НХЛ

В Анахайме закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

В этом матче форвард «нефтяников» Леон Драйзайтль отметился заброшенной шайбой в большинстве. Как сообщает TSN StatsCentre, немецкий форвард вышел на второе место по голам в большинстве среди европейских игроков не старше 28 лет, сравнявшись с Ильёй Ковальчуком. У обоих хоккеистов по 136 таких матчей. Лидером является российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с 151 игрой.

В текущем сезоне Драйзайтль сыграл 47 матчей, в которых набрал 60 (24+36) очков. В следующей игре «Эдмонтон» сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Кингз» 11 февраля.