Задоров получил удаление до конца матча за грязный фол на форварде «Детройта» Рэймонде

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» принимает «Ванкувер Кэнакс». Идёт второй период, счёт равный – 1:1.
На пятой минуте второго периода 28-летний российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров отметился со знаком «минус». Он встретил грязным силовым приёмом на входе в свою зону талантливого 21-летнего шведского форварда «Ред Уингз» Лукаса Рэймонда.
Арбитры расценили этот эпизод, как удар в область головы и шеи и наказали Задорова большим пятиминутным и дисциплинарным до конца игры штрафом. Примечательно, что в первом периоде российский защитник также отметился в протоколе нарушением за игру высоко поднятой клюшкой.
Напомним, в нынешнем сезоне Задоров провёл 26 матчей в составе «Ванкувера», отметившись четырьмя результативными передачами при показателе полезности «+4».
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