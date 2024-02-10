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Задоров получил удаление до конца матча за грязный фол на форварде «Детройта» Рэймонде

Задоров получил удаление до конца матча за грязный фол на форварде «Детройта» Рэймонде
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» принимает «Ванкувер Кэнакс». Идёт второй период, счёт равный – 1:1.

На пятой минуте второго периода 28-летний российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров отметился со знаком «минус». Он встретил грязным силовым приёмом на входе в свою зону талантливого 21-летнего шведского форварда «Ред Уингз» Лукаса Рэймонда.

ВИДЕО.

Арбитры расценили этот эпизод, как удар в область головы и шеи и наказали Задорова большим пятиминутным и дисциплинарным до конца игры штрафом. Примечательно, что в первом периоде российский защитник также отметился в протоколе нарушением за игру высоко поднятой клюшкой.

Напомним, в нынешнем сезоне Задоров провёл 26 матчей в составе «Ванкувера», отметившись четырьмя результативными передачами при показателе полезности «+4».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3-й период
2 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Рэймонд (Перрон, Питри) – 00:45     1:1 Хёгландер (Гронек, Петтерссон) – 21:09     1:2 Гронек (Михеев, Петтерссон) – 31:10     1:3 Петтерссон (Зутер, Гронек) – 33:27     2:3 Спронг (Кейн, Велено) – 42:34 (pp)    
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