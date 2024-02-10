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«Сент-Луис» на выезде разобрался с «Баффало». У Бучневича голевая передача

«Сент-Луис» на выезде разобрался с «Баффало». У Бучневича голевая передача
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, которая стала для них шестой в последних семи играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Бучневич, Томас) – 12:53 (pp)     1:1 Окпосо – 20:51     1:2 Кайру (Парэйко, Росен) – 24:32     1:3 Нейборс (Шенн, Капанен) – 58:03    

Счёт в матче был открыт в середине первого периода – в большинстве отличился 21-летний канадский форвард «Блюз» Джейк Нейборс. На первой минуте второй двадцатиминутки хозяева восстановили паритет усилиями Кайла Окпосо. Однако уже через несколько минут Джордан Кайру вновь вернул лидерство «Сент-Луису». В третьем периоде всё тот же Нейборс оформил дубль, принеся победу «Блюз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

28-летний российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич провёл на льду 21 минуту 13 секунд и отметился результативной передачей, заработав показатель полезности «+1».

«Сент-Луис», набрав 56 очков в 50 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Баффало» (48) идёт 14-м на Востоке.

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