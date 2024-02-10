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Хет-трик Уигара принёс «Калгари» победу над «Айлендерс». У Варламова 19 сейвов

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2, которая стала для них четвёртой кряду.

В составе «Флэймз» хет-триком отметился 30-летний канадский защитник Маккензи Уигар. По разу отличились Джонатан Юбердо и Блейк Коулман. Авторами голов «Айлендерс» стали Брок Нельсон и Жан-Габриэль Пажо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

28-летний российский нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко сыграл в своём третьем матче после обмена из «Ванкувера». Он провёл на льду 14 минут 52 секунды и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «0». Его 25-летний партнёр по команде, белорус Егор Шарангович записал на свой счёт результативную передачу.

Для 35-летнего российского вратаря «островитян» Семёна Варламова эта игра стала 600-й за карьеру в НХЛ. Он отразил 19 бросков из 22.