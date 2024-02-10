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«Детройт» отыгрался с 1:3 с «Ванкувером», вырвав победу в овертайме. У Михеева – ассист

«Детройт» отыгрался с 1:3 с «Ванкувером», вырвав победу в овертайме. У Михеева – ассист
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев — 4:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Рэймонд (Перрон, Питри) – 00:45     1:1 Хёгландер (Гронек, Петтерссон) – 21:09     1:2 Гронек (Михеев, Петтерссон) – 31:10     1:3 Петтерссон (Зутер, Гронек) – 33:27     2:3 Спронг (Кейн, Велено) – 42:34 (pp)     3:3 Расмуссен (Уолман, Фишер) – 47:51     4:3 Уолман – 60:23    

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга. В составе «косаток» отличились Нильс Хёгландер, Филип Гронек и Элиас Петтерссон, а у «Ред Уингз» забрасывали Лукас Рэймонд, Даниэль Спронг и Майкл Расмуссен.

Исход встречи определил штрафной бросок на старте овертайма, который реализовал 27-летний канадский защитник «Детройта» Джейк Уолман.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

28-летний российский защитник «Кэнакс» Никита Задоров провёл на льду лишь 6 минут 38 секунд. На старте второго периода он был удалён до конца игры за атаку в область головы и шеи, сбив на входе в свою зону шведа Лукаса Рэймонда. Соотечественник и партнёр по команде Задорова, нападающий Илья Михеев за 9.50 на льду записал на свой счёт результативную передачу и «+1» в показатель полезности.

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