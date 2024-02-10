«Детройт» отыгрался с 1:3 с «Ванкувером», вырвав победу в овертайме. У Михеева – ассист

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев — 4:3 ОТ.

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга. В составе «косаток» отличились Нильс Хёгландер, Филип Гронек и Элиас Петтерссон, а у «Ред Уингз» забрасывали Лукас Рэймонд, Даниэль Спронг и Майкл Расмуссен.

Исход встречи определил штрафной бросок на старте овертайма, который реализовал 27-летний канадский защитник «Детройта» Джейк Уолман.

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28-летний российский защитник «Кэнакс» Никита Задоров провёл на льду лишь 6 минут 38 секунд. На старте второго периода он был удалён до конца игры за атаку в область головы и шеи, сбив на входе в свою зону шведа Лукаса Рэймонда. Соотечественник и партнёр по команде Задорова, нападающий Илья Михеев за 9.50 на льду записал на свой счёт результативную передачу и «+1» в показатель полезности.