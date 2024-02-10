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Дебринкэт провёл яркий бой с опытным защитником «Ванкувера» Коулом

Дебринкэт провёл яркий бой с опытным защитником «Ванкувера» Коулом
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» принимает «Ванкувер Кэнакс». Идёт третий период, гости впереди – 3:1.

Концовка второй двадцатиминутки была ознаменована массовой потасовкой на льду, в результате которой сразу три пары хоккеистов пытались выяснить отношения. Однако в драку вылилась лишь одна из них – перчатки сбросили 26-летний американский нападающий «Детройта» Алекс Дебринкэт и его 34-летний соотечественник из «Ванкувера» защитник Иэн Коул.

В результате Коул нанёс своему молодому соотечественнику несколько значимых ударов, после которых Дебринкэт не устоял на льду.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Отметим, что за два периода хоккеисты «Ванкувера» получили 18 минут штрафа, а «Детройта» — 16 минут.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3-й период
2 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Рэймонд (Перрон, Питри) – 00:45     1:1 Хёгландер (Гронек, Петтерссон) – 21:09     1:2 Гронек (Михеев, Петтерссон) – 31:10     1:3 Петтерссон (Зутер, Гронек) – 33:27     2:3 Спронг (Кейн, Велено) – 42:34 (pp)    
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