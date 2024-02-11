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Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» прервать шестиматчевую серию поражений в НХЛ

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» прервать шестиматчевую серию поражений в НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 23:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Оши (Пасиоретти, Макмайкл) – 21:05 (pp)     0:2 Строум (Овечкин, Оши) – 43:27     0:3 Овечкин (Маленстин) – 59:33    

В составе победителей забивали Ти Джей Оши и Дилан Строум и российский нападающий Александр Овечкин. Также россиянин отметился результативной передачей. Белорус Алексей Протас не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Вашингтон» прервал серию поражений из шести матчей. «Бостон», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Вашингтон» проведёт матч с «Ванкувер Кэнакс». Матчи пройдут 14 и 11 февраля соответственно.

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