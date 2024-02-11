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39 сейвов Георгиева не спасли «Колорадо» от крупного поражения в матче с «Флоридой»

39 сейвов Георгиева не спасли «Колорадо» от крупного поражения в матче с «Флоридой»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершился победой хозяев со счётом 4:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Вераге (Барков, Ткачук) – 10:19 (pp)     2:0 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 16:56 (pp)     3:0 Луостаринен (Куликов, Родригес) – 37:52     4:0 Барков – 49:20    

В составе победителей забивали Картер Вераге, Сэм Райнхарт, Ээту Луостаринен и Александр Барков. Российский защитник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей. Голкипер Сергей Бобровский сделал 35 сейвов.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев сделал 39 сейвов.

Таким образом, «Флорида» одержала шестую победу за последние семь матчей. «Колорадо», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение кряду.

В следующем матче «Флорида» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Колорадо» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

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