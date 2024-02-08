«Флорида» показала альтернативную форму, рассчитанную на испаноговорящую аудиторию

Клуб Национальной Хоккейной лиги «Флорида Пантерз» разработал дизайн альтернативной формы, рассчитанной на испаноговорящую аудиторию. Комплект получился яркий со стилизованной пантерой, талисманом команды и надписью Vamos Gatos, что переводится как «Вперёд кошки».

На правом плече изображён коготь пантеры, сжимающий штат Флорида, а на левом плече — стилизованная буква «FP» с буквой «P», переходящей в хоккейную клюшку.

Фото: ХК «Флорида»

Комплект формы будет использован на разминке перед домашним матчем с «Колорадо», который пройдёт в ночь на 11 февраля. Перед игрой состоится вечеринка, на которой примут участие различные латиноамериканские поставщики еды, будет играть соответствующая музыка под танцы сальсы и многое другое.