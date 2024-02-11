Гол Тарасенко помог «Оттаве» одержать третью победу подряд в матче с «Торонто»

В Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» нанесла поражение «Торонто Мэйпл Лифс» (5:3).

Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко отметился в этой встрече заброшенной шайбой. Также в составе победителей отличились Клод Жиру, Шейн Пинто, Джош Норрис и Ридли Грейг.

У «Торонто» шайбами отметились Остон Мэттьюс, Мэтт Нис и Макс Доми.

Также результативный пас в этом матче записал на свой счёт российский защитник «Сенаторз» Артём Зуб.

«Оттава» одержала третью победу подряд, набрала 44 очка и занимает 15 место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Мэйпл Лифс» остались с 60 очками и делят с «Детройт Ред Уингз» седьмую строчку на Востоке.