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Гол Тарасенко помог «Оттаве» одержать третью победу подряд в матче с «Торонто»

Гол Тарасенко помог «Оттаве» одержать третью победу подряд в матче с «Торонто»
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В Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» нанесла поражение «Торонто Мэйпл Лифс» (5:3).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко отметился в этой встрече заброшенной шайбой. Также в составе победителей отличились Клод Жиру, Шейн Пинто, Джош Норрис и Ридли Грейг.

У «Торонто» шайбами отметились Остон Мэттьюс, Мэтт Нис и Макс Доми.

Также результативный пас в этом матче записал на свой счёт российский защитник «Сенаторз» Артём Зуб.

«Оттава» одержала третью победу подряд, набрала 44 очка и занимает 15 место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Мэйпл Лифс» остались с 60 очками и делят с «Детройт Ред Уингз» седьмую строчку на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер, Нис) – 03:45     1:1 Жиру (Жозеф) – 17:53     2:1 Тарасенко (Пинто, Чикран) – 22:04     2:2 Нис (Марнер, Мэттьюс) – 29:43     3:2 Пинто (Келли, Зуб) – 31:13     4:2 Норрис (Батерсон) – 35:13     4:3 Доми (Райлли, Робертсон) – 45:12     5:3 Грейг (Пинто) – 59:54    
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