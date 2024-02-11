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Юров повторил рекорд Владимира Тарасенко, установленный в сезоне-2011/2012

Юров повторил рекорд Владимира Тарасенко, установленный в сезоне-2011/2012
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20-летний российский нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров отметился значимым статистическим достижением в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:4 Б).

Как отмечает пресс-служба КХЛ, Данила Юров набрал 47 (21+26) очков в регулярном чемпионате сезона-2023/2024 и повторил рекорд Владимира Тарасенко для игроков в возрасте до 21 года (U21). В сезоне-2011/2012 Тарасенко набрал 47 (23+24) очков.

Напомним, за карьеру в КХЛ Юров провёл 190 матчей, отметившись 62 (29+33) результативными действиями при показателе полезности «+21». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года.

Тарасенко провёл в КХЛ 225 матчей, набрав 148 (76+72) очков и заработав показатель полезности «+54».

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