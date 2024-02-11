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«Северсталь» обновила клубный рекорд по количеству голов за регулярный чемпионат

«Северсталь» обновила клубный рекорд по количеству голов за регулярный чемпионат
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В эти минуты в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Северсталь» принимает минское «Динамо». Завершился второй период, хозяева ведут – 2:1.

В середине встречи заброшенной шайбой в составе «Северстали» отметился 21-летний российский нападающий Данил Аймурзин. Как отмечает пресс-служба КХЛ, эта шайба стала 183-й в регулярном чемпионате сезона-2023/2024 для «Северстали», это новый рекорд клуба в КХЛ. В сезоне-2022/2023 было заброшено 182 шайбы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в онлайн-таблице «Северсталь», в случае победы над «Динамо», перемещается на пятое место, набрав 74 очка в 62 матчах.

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