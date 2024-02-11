Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА прервал четырёхматчевую серию поражений, крупно обыграв на выезде «Витязь»

ЦСКА прервал четырёхматчевую серию поражений, крупно обыграв на выезде «Витязь»
Аудио-версия:
Комментарии

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Витязь» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1, благодаря которой им удалось прервать серию из четырёх поражений.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Соркин (Классон) – 04:21 (4x5)     0:2 Диц (Григоренко, Соркин) – 21:07 (5x5)     0:3 Карнаухов (Нестеров, Светлаков) – 23:31 (5x5)     0:4 Светлаков (Плотников, Классон) – 27:32 (5x5)     1:4 Гончаров – 35:59 (5x5)     1:5 Мингачёв (Полтапов, Классон) – 45:43 (5x5)    

В составе армейцев отличились Максим Соркин, Даррен Диц, Павел Карнаухов, Андрей Светлаков и Тахир Мингачёв. Автором единственной заброшенной шайбы «Витязя» стал Никита Гончаров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

ЦСКА, набрав 68 очков в 62 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (45) – на последней, 11-й позиции.

В следующем матче ЦСКА продолжит выездную серию игрой с «Куньлунь Ред Стар» (13 февраля), а «Витязь» примет минское «Динамо» (13 февраля).

Календарь КХЛ сезона-2023/2024.
Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android