ЦСКА прервал четырёхматчевую серию поражений, крупно обыграв на выезде «Витязь»

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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Витязь» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1, благодаря которой им удалось прервать серию из четырёх поражений.

В составе армейцев отличились Максим Соркин, Даррен Диц, Павел Карнаухов, Андрей Светлаков и Тахир Мингачёв. Автором единственной заброшенной шайбы «Витязя» стал Никита Гончаров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

ЦСКА, набрав 68 очков в 62 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (45) – на последней, 11-й позиции.

В следующем матче ЦСКА продолжит выездную серию игрой с «Куньлунь Ред Стар» (13 февраля), а «Витязь» примет минское «Динамо» (13 февраля).